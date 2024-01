Impallomeni: “Se l’Inter vince a Firenze, si capovolge l’aspetto psicologico. È un test per…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della lotta scudetto analizzando le parole di Allegri in conferenza. "La questione si fa seriamente pericolosa per Inzaghi. Per me la Juve deve vincere, poi ci sarà lo scontro diretto a San Siro. L'Inter credo sia fondamentale vincere a Firenze per preparare lo scontro diretto. Se l'Inter vince senza Barella e Calhanoglu, si capovolge l'aspetto psicologico con la Juventus".

"Il calcio è interessante, ci sono dei momenti importanti e a Firenze per l'Inter sarà uno di questi. Hai una Juve che ti sta sopra per la prima volta e sei senza Barella e Calhanoglu. L'Inter psicologicamente subirà la pressione, è un test per capire chi è. La Fiorentina gioca e potrebbe uscirne una partita matta. L'Inter però ha numeri importanti, soprattutto in trasferta. Bisogna capire come la Fiorentina sfrutterà la situazione. Allegri conferma che stanno bene fisicamente e mentalmente. Non è questione di essere più bravi ma riconoscere i propri limiti e lavorare su questi. C'è consapevolezza ora e sarà un bel duello".