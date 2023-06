Impallomeni: “Inzaghi sta dimostrando di avere qualità ottime. Non si deve offendere se…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato la stagione dell'Inter . Questo l'intervento dell'ex giocatore che dà anche un consiglio a Simone Inzaghi: "L'Inter la reputo la più forte del campionato ma i fatti non mi danno ragione".

"Forse l'età conta, ma i giovani costano in Italia e devi inventarti qualcosa. Inzaghi sta dimostrando di avere qualità ottime, è sempre stato uno meticoloso nel lavoro ma non si deve offendere se ci sono critiche sul suo percorso in campionato. Deve accettarle e migliorare".