"Pioli in Arabia? E' un discorso economico, poi si vedrà. Anche in questo Europeo abbiamo visto alcuni campioni molto bene. Li abbiamo sempre considerati campionati poco allenati, poi dipende con che testa ci vai. Credo che il discorso valga anche per un tecnico e lui credo ci vada con tutta la voglia possibile".

Roma tra Dybala e Chiesa

"Avevo la curiosità di sapere di Dybala e credo che sia una buona notizia questa. Se poi ci aggiungi Chiesa, è un ottimo lavoro quello della società. Si prospetta una Roma più fresca, con un altro tipo di calcio. Sarebbe una bella coppia Chiesa-Dybala. Chiesa poi ha questa voglia di rivalsa per non aver dimostrato totalmente il suo valore. Sicuramente Chiesa andrà altrove, magari alla Roma, credo che valga sui 20 mln, visto che è a un anno dalla scadenza. Due anni fa sarebbe costato il triplo, ma oggi la Juve non può pretendere di più. Per me è un buon affare, basta crederci. Questo giocatore deve consacrarsi, cambia il volto offensivo di una squadra ma nei numeri ancora non ci siamo. Per la Roma poi servirebbe una punta ancora per completare il reparto".