Impallomeni: “Juve-Inter, nerazzurri in vantaggio. Se non arriva lo scudetto c’è da interrogarsi…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato di Juventus-Inter. "Non è decisiva, ma in caso di vittoria dell'Inter darebbe un segnale importante. E' un test importante più per Inzaghi e l'Inter che per la Juventus. La Juve ha tutto da guadagnare da questa sfida. In passato era diverso, ma visto il valore delle squadre è così. La Juve ha entusiasmo, ha trovato equilibrio, ma l'Inter ha centrocampo e attacco importanti e parte in vantaggio. Mi sorprenderebbe una vittoria della Juventus".