Impallomeni: “Lukaku? Troppo polverone per uno che non é Mazzola o Totti. L’Inter…”

"Tifosi liberi di manifestare il loro pensiero e dissenso. Si sta alzando il polverone per uno che non è Mazzola o Totti. Sicuramente qualcosa c'è, è successo, ma si sta enfatizzando la questione. Mi sembra esagerato per uno che non ha tutto questo peso storico. Per vincere a Milano contro questa Inter si dovrà trovare una squadra scarica. Se l'Inter dovesse battere la Roma, pronostico rispettato. Può essere una partita aperta se sarà un'Inter in calo".