Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così della possibilità Milan per Romelu Lukaku: "E' un attaccante adatto. E' di livello, ma dopo un inizio così così con il Belgio, ora non mi sta dispiacendo. Io credo che il Milan abbia bisogno di un attaccante, di un punto di riferimento essenziale e andrei su di lui, perché no?