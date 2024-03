Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così della classifica del Milan: "In un mese hanno sbagliato è vero, non so se si sono avvicinati all'Inter ora. Per me la distanza con l'Inter è di 7 punti, non 14. Pioli è un falso problema. E' un Milan ben allenato e credo abbia anche le motivazioni giuste per continuare. Non credo che qualcun altro avrebbe fatto meglio al suo posto. Una società brava però deve scegliere prima il suo futuro. Pioli non è il problema del Milan".