CM – Inter, i dubbi di Marotta e Ausilio sul futuro Arnautovic: “Dipende da…”

Solo 4 gol in 29 presenze con la maglia dell’Inter per Marko Arnautovic in questa stagione: i dubbi della società

Alessandro Cosattini Redattore 29 marzo 2024 (modifica il 29 marzo 2024 | 13:47)

Solo 4 gol in 28 presenze con la maglia dell’Inter per Marko Arnautovic in questa stagione. Il giocatore sta lavorando intensamente sul campo per tornare il prima possibile a disposizione di Inzaghi: nel mirino c’è l’Udinese per la 31a giornata al momento.