Impallomeni: “Mkhitaryan giocatore straordinario. Mourinho? Mi farei due domande”

"E' inevitabile che si sia aperta una frattura. Chi vede la Roma così malmessa in classifica, i dubbi arrivano. Che siano tutti contro di lui però aspetterei a dirlo. Rispetto Mou, ha fatto i suoi errori ma mi farei due domande. Roma è sempre colpa del tecnico. Ci sono da capire tanti piccoli dettagli, come perché ieri ha parlato non la società ma Belotti, ma tante altre cose. Hai preso Mourinho e poi fai il giro e riparti dall'inizio, è questo che non comprendo. Non comprendo questo percorso da parte della società e sono curioso di capire come andrà a finire. I paletti del FFP ok, la voglia di rivoluzione, ma dove si riparte? Hai scelto l'uomo forte e poi ritorni al progetto? Voglio capire tante cose. Perché hai preso Mourinho allora se poi ritorni al progetto? Ora devi prendere uno dal nome forte, ma uno come Conte viene in questa situazione?".