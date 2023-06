Impallomeni: “Mourinho vuole con sé uno alla Marotta. E poi avverte che…”

"Se la proprietà pensa che la squadra è competitiva per la Champions, allora il nodo da sciogliere è questo. Portare alla lunga fino al termine un incontro con un allenatore di questo prestigio...Io non sono certo che andrà via. Alla squadra ha detto che rimane, alla tv altro. Arrivare a fine stagione senza sapere il futuro di Mourinho, per tutto quello che ha creato a Roma, non lo capisco. Disperdere questo senso di appartenenza è un peccato".

"Io dico solo che questa squadra va migliorata, nonostante i paletti del FFP. E non sarà semplice proprio per questo. Mi sfugge una cosa: prendi Mourinho e non sai come gestirlo? E' paradossale la situazione. So solo che questa squadra da 5 anni non supera la barriera dei 70 punti. Al netto di una situazione arbitrale che va considerata, che dura da diverso tempo, Mourinho auspica di avere al fianco una figura alla Marotta, uno che ogni tanto va davanti alle telecamere a difendere la squadra e il club. E poi questa squadra va migliorata. Questa squadra si è superata, fa uno sforzo immane per stare a certi livelli. Lui avverte, denuncia una situazione che va migliorata".