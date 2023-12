Impallomeni: “L’Inter in campo aperto fra le più forti d’Europa. Sembra una marcia trionfale”

"L'Inter però mi sembra un gradino sopra alla Juventus, ma quei gol oltre il 90' sono dei segnali da non sottovalutare. Se la Juve batte anche il Napoli, come la mettiamo? Quella dell'Inter sembra una marcia trionfale, ma Inzaghi non sa come si vince un campionato ed è una cosa su cui riflettere. Io gli auguro di andare a vincere, prendere il largo, ma con Allegri così è un rischio. Per me se rimane così nelle ultime 4-5 non dormirei, perché Allegri sa come si fa e lui no".