Impallomeni: “Ottima Inter: è meno triste, ha ritrovato passo ed entusiasmo”

"1 punto in 4 partite, manca parecchio dal punto di vista dei risultati, per prestazione ieri qualche passo in avanti in più. Certo, mi aspettavo qualcosa di diverso. È un ritardo considerevole. Ieri Calvo ha confermato Allegri, ma bisognerà vedere cosa succederà alla Juve. Dovesse arrivare qualcosa di negativo si ripartirebbe comunque da lui, è l'unico che conosce al meglio le dinamiche bianconere".