«Quel pari ha fatto emergere il problema della gestione dei momenti complicati della partita. E non mi vengano a dire che la formazione di Motta non era superiore agli avversari. Comunque, al di là di com’è andata, il pareggio del Via del Mare non può far cambiare idea sul buon lavoro fatto dalla società. La strada, nonostante la sfortuna con gli infortuni, mi sembra quella giusta.