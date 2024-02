Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha parlato così di Roma- Inter , partendo dal confronto Thuram-Lukaku: "Tante sfide nella sfida. Thuram per caratteristiche è diverso da Lukaku, ma anche per storia. Lukaku era un punto di riferimento per l'Inter ma ora si guarda avanti. Nei numeri ha inciso più Thuram che Lukaku, ma il primo ha sfruttato al completezza di squadra mentre la Roma ha avuto difficoltà. Magari ora con un cambio potrebbe vedersi un altro tipo di Lukaku. Sono due giocatori molto forti, Thuram tiene con grande valore la titolarità e non è un comprimario, ha una sua indipendenza da Lautaro.

Ha caratteristiche difficilmente sostituibili. Ho sentito De Rossi, è una vigilia diversa. Può anche perdere, ma dovrà scendere in campo rispettando l'avversario ma non temendolo. La Roma non si deve credere guarita, sarà una lotta incerta fino alla fine per il quarto posto, ma deve rendersi conto che può proporre in casa quello che ha fatto finora e a sfruttare questo. Lui dà un messaggio diverso da Mourinho e ha introdotto qualcosa di diverso tatticamente. Vuole fare qualcosa di diverso, ma non credo che dipenderà tanto dalla Roma. Se l'Inter arriva determinata, puoi fare tutto quello che vuoi ma ai punti vince l'Inter".