Su Allegri — "Mi ha colpito l'esultanza della Juve sul gol, sembrava 'Fuga per la vittoria'. Ha vinto tanto nella sua storia, ma quell'esultanza è stata incredibile. C'era imbarazzo, tensione. E ho visto un Cambiaso uscito nervoso, ma sto con Allegri stavolta. Non si può speculare sulla posizione incerta del tecnico. Non è corretto questo. Cambiaso lo stimo, è cresciuto molto e non è la prima volta che fa così".

Sul Milan — "E' un bel rebus. Lopetegui non mi convince, Sarri è un allenatore di personalità, molto sincero, ma è difficile da gestire. Conte lo conosciamo, Fonseca è la sorpresa".

Su De Zerbi — "No, io vedrei bene Thiago Motta. Stile alla Liedholm, poi i tifosi del Milan sono a abituati a vedere giocare bene la squadra. Thiago Motta potrebbe mettere d'accordo tutti. Ma è già promesso alla Juve? Magari sì, ma devi inseriti. Ho visto un Furlani molto determinato e mi aspetto un rilancio del Milan in maniera importante. Devi fare poco, più in difesa. Guardiola per me al City segnalerà De Zerbi e Inzaghi".

