Le parole dell'ex calciatore: "La Juve sicuramente può vincere giocando bene e lo dimostra giocando male, l'Inter non lo so se ci riuscirà"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "La Juve sicuramente può vincere giocando bene e lo dimostra giocando male, l'Inter non lo so se ci riuscirà a vincere anche partite sporche giocando male".