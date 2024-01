L'Inter ha definito la cessione in prestito di Lucien Agoumé. Come riferito da Fabrizio Romano, c'è l'accordo totale con il Siviglia: prestito con diritto di riscatto, la formula finale non prevede un obbligo in favore della società spagnola. Agoumé viaggerà già oggi in direzione Siviglia. L'Inter mantiene un'opzione di recompra sul giocatore, che nelle scorse ore ha detto no al Marsiglia.