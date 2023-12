Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così in vista di Genoa-Inter di questa sera

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così in vista di Genoa-Inter di questa sera: "Non ha Lautaro e Dimarco, poi troverà un avversario che l'impegnerà sull'intensità. Prevedo una non vittoria dell'Inter. Per me esce fuori un pareggio".