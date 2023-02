Impallomeni: “Superlega? Prima o poi il caso esploderà. Zaniolo? A 23 anni non si pensa…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha detto la sua sulla Superlega: "Ci sono degli interessi da far convergere. Da una parte club prestigiosi, politica ed interessi. Molti club vorrebbero gestire meglio certe cose, per avere un fatturato importante e più libero. Prima o poi il caso esploderà e si dovrà venire a un incontro tra le parti".

"Zaniolo? Mourinho lo ha sempre fatto giocare. A 23 anni non si pensa ai soldi, deve pensare solo a giocare. Certi ragionamenti li puoi fare a fine carriera. Gioca, mettici la testa, hai già il pubblico dalla tua parte, non capisco perché ti vai a mettere in questa situazione".