Ince: “Il derby di Milano è il derby dell’Inter. Sarei rimasto davvero ma…”

Protagonista di Inter Podcast, Paul Ince ha raccontato tanti aspetti della sua esperienza a Milano con la maglia nerazzurra

ARRIVO ALL'INTER - "Avere un compagno come Massimo (Paganin, ndr) è stato importante, dato che arrivavo in un altro Paese con un'altra lingua. Era importante conoscere qualcuno che parlasse un perfetto inglese. Arrivare all'Inter è stato un grande cambiamento culturale per me. Mi ha aiutato moltissimo, abbiamo instaurato una bella amicizia e ci frequentavamo anche con le nostre famiglie".

ADDIO ALL'INTER - "Forse la decisione più difficile che ho dovuto prendere. Ci penso ancora e mi domando se fosse la decisione giusta. Avevo un rapporto d'amore con i tifosi. Moratti ha fatto di tutto per farmi andare all'Inter. Ho trascorso il periodo più bello della mia vita. Abbiamo giocato una finale di Coppa Uefa, non siamo purtroppo riusciti a vincere lo scudetto. La famiglia però viene prima di tutto. A mia moglie venne diagnosticata una paralisi di Bell, mio figlio Tom aveva cinque anni. C'erano problemi che andavano oltre il calcio e così abbiamo deciso di tornare in Inghilterra. Volevo restare, è stato difficile andare da Moratti e dirgli che dovevo tornare in Inghilterra per ragioni personali. E' stato emozionante sentire l'affetto dei tifosi. E' stata una decisione complicata. A volte dico a Claire che se non fosse stato per lei magari sarei lì dietro una scrivania. E' stato difficile anche perché era appena stato acquistato Ronaldo. C'era una squadra da scudetto. I tifosi dell'Inter avranno sempre un posto speciale nel mio cuore".