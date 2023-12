Ince: “Onana? La gente deve capire una cosa. Ecco perché all’Inter sembrava così bravo”

Intervistato da DaznBet, Paul Ince ha parlato dell'inizio di stagione disastroso di André Onana. L'ex centrocampista nerazzurro prova a capire i motivi delle difficoltà del portiere. "Questa fase della sua carriera gli fornirà una preziosa esperienza. Non è solo lui, perché il portiere è bravo quanto la difesa che ha davanti. Ecco perché all'Inter sembrava così bravo, perché non aveva tanto da fare. Il Manchester United subisce molti gol e molti tiri, come abbiamo visto ieri sera. Non lo proteggono abbastanza e qui sta il problema. Peter Schmeichel aveva Steve Bruce, Gary Pallister, Roy Keane e me davanti a lui ed era difficile per le squadre anche solo tirare in porta".