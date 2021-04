CdS – Inter, non ci sono incedibili: tanti titolari appetiti da tutta Europa ma…

I nerazzurri potrebbero essere costretti a cedere uno dei protagonisti della stagione per dare ossigeno alle casse del club

Fabio Alampi

In attesa di definire le strategie di mercato per la prossima stagione, l'Inter spera di poter trattenere tutti protagonisti della stagione che sta per riportare lo scudetto nella Milano nerazzurra a 11 anni dall'ultima volta. Detto di Lukaku, secondo il Corriere dello Sport in caso di cessione forzata di un big il principale indiziato sarebbe Lautaro Martinez:

"Bastoni, che a breve rinnoverà, è l'altro elemento ritenuto chiave perché un difensore centrale mancino è merce rara; idem Barella inesauribile motorino del centrocampo di Conte e del ct Mancini. Attenzione piuttosto a quello che può succedere con Martinez perché al di là di un rinnovo che era stato quasi perfezionato, ma non ancora firmato, il cambio di agente è un segnale che non può e non deve essere sottovalutato, soprattutto alla luce dei guizzi di classe del Toro notati dalle big europee. Certo ci vorrebbe un'offerta top, ma l'Inter non si farà trovare eventualmente impreparata e per sostituirlo pensa a un altro elemento di prospettiva, ma che abbia già almeno 2-3 campionati di un certo livello alle spalle.

Mercato rischiano di averlo anche i difensori Skriniar e De Vrij e i centrocampisti Brozovic (scadenza nel 2022) ed Eriksen. Per non parlare di Hakimi, che sarà difeso come Bastoni e Barella. Fermo restando, però, che nelle condizioni economiche attuali all'Inter non ci sono incedibili, ma giocatori che i dirigenti preferirebbero non cedere".