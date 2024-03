Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Incocciati ha detto la sua sul caso Acerbi. "Il gesto è da condannare, credo sia stato 'stupido'. Ma al tempo stesso anche Juan Jesus avrebbe potuto forse non evidenziare la cosa. Non si può far passare il popolo italiano come razzista, solo negli ultimi anni se ne sente parlare. In campo se ne sentono di tutti i colori. Se fossi rimasto coinvolto ai miei tempi in una cosa simile, gli avrei dato un calcio nel sedere dentro gli spogliatoi e non avrei coinvolto tutti in questa maniera. A volte si cade nel ridicolo dando troppo peso a delle parole che non hanno risvolti di verità".