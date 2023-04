Incocciati: “Bella lotta per la Champions: tutte sullo stesso piano. La Lazio…”

Commento su Napoli-Salernitana

“Dispiace perché i preparativi erano pronti, ma molte cose le vedremo comunque nella festa che verrà. Il campionato in ogni caso sarà vinto meritatamente. Sulla gara di oggi va detto che la Salernitana ha giocato, seppur difendendo. La squadra ha patito un po’ la pressione del momento, che ha agito sul sistema nervoso. Una squadra come il Napoli non può rimanere in campo tesa, ma può capitare anche questo. Per la stagione va elogiata non solo la vittoria, ma anche l’idea di gioco. Il Napoli in questo è stato maestro, e non sarà vano questo lavoro. Anche la nostra nazionale potrà beneficiare di tutto ciò. Per oggi sono solo amareggiato per la città, che teneva a festeggiare oggi, ma poi si farà”.