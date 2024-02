Incredibile Kiko Casilla: prova per il Lecco, ma fugge nella notte

Ha dell'incredibile quello che è successo al Lecco. Il club aveva piazzato un ottimo colpo di mercato ingaggiando lo svincolato Kiko Casilla , tre volte campione d’Europa con il Real Madrid e svincolato dalla scorsa estate. Come riporta Libero, il 37enne spagnolo era atterrato in Italia nella tarda serata di mercoledì, per poi svolgere le visite mediche il mattino seguente.

"Sembrava tutto fatto, si attendeva solamente l’ufficialità, quando Casilla, a orario di cena di giovedì, si è dato alla fuga, lasciando la stanza d’albergo in cui alloggiava e dirigendosi all’aeroporto di Orio al Serio: avrebbe passato lì la notte, in attesa di prendere il primo volo per tornare in Spagna il mattino dopo. La versione che circola è che il portiere non si sarebbe sentito pronto per scendere in campo in tempi brevi, ma questa spiegazione non convince tanti addetti ai lavori".