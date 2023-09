Frattesi: “Fischi a Donnarumma? Indegni, non succede in altre parti d’Italia”

Durante Italia-Ucraina sono arrivati tanti fischi per Donnarumma. Il portiere della Nazionale, ex Milan, non è mai stato perdonato per la scelta di aver lasciato Milano per andare al PSG. I fischi si sono sentiti anche dal campo e Davide Frattesi a fine partita, chiamato ai microfoni di Skysport, a dire cosa ne pensasse si è schierato dalla parte del compagno, nettamente.