Per la gara di lunedì sono attesi nuovamente tra i convocati sia Francesco Acerbi sia Marcus Thuram - dovrebbero ripartire dalla panchina - mentre Hakan Calhanoglu uscirà dei blocchi a Bologna (sabato 9) giusto in tempo per fare le prove generali in vista della trasferta di Champions a Madrid (13 marzo). Per quanto riguarda i lungodegenti, Inzaghi stesso ha rivelato che dopo la sosta rientrerà Stefano Sensi (l’Inter tornerà in campo il 1° aprile contro l’Empoli a San Siro) e poco dopo toccherà pure a Juan Cuadrado che potrà così dare il suo contributo nel finale di stagione. Lunedì, va ricordato, mancherà Alessandro Bastoni (squalificato): spazio quindi di nuovo a Carlos Augusto sul centrosinistra", si legge.