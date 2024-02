Sky – Infortunio Acerbi, niente Salernitana e non solo: i tempi di recupero

Prima il gol del vantaggio all’Olimpico, poi l’infortunio per Francesco Acerbi: i tempi di recupero per Sky dopo l'infortunio

Prima il gol del vantaggio all’Olimpico, poi l’infortunio: Francesco Acerbi si è procurato un “lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra”, ha fatto sapere l’Inter post esami. Ecco i tempi di recupero secondo Sky Sport: “Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma è scontata la sua assenza alla prossima giornata contro la Salernitana e soprattutto per l'incontro di Champions contro l'Atletico Madrid (il 20 febbraio l'andata degli ottavi).

Acerbi ha chiesto il cambio al minuto 62 di Roma-Inter, sedendosi a terra e massaggiandosi il polpaccio destro con una smorfia che non faceva presagire nulla di buono. Aiutato da Sommer a rialzarsi, è stato immediatamente sostituito con De Vrij, per evitare qualsiasi tipo di rischio”, si legge. Salvo sorprese, dunque, lavorerà per tornare tra Lecce-Inter del 25 febbraio e Inter-Atalanta del 28.