"Un margine di manovra enorme, che potrebbe pure essere decisivo per convincere lo stesso Conte ad accettare l’incarico. Ovviamente, Antonio vorrà le giuste garanzie, tecniche ed economiche. Lo stipendio, invece, non sarebbe un problema per De Laurentiis, che già in autunno era disposto ad accontentare Antonio in tutto. Il nome dell’ex c.t., non a caso, viene accostato a Liverpool e Bayern, ma De Laurentiis ci proverà lo stesso finché Conte sarà senza panchina. Logico, dovesse arrivare un’offerta concreta dai Reds o dalla Baviera, Aurelio sa che non ci sarebbero più chance per alimentare il suo desiderio. Per questo De Laurentiis valuta pure le alternative Italiano, Farioli e Palladino. Ma finché ci sarà speranza, Conte resterà la sua primissima scelta".