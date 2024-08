Inghilterra, continua la ricerca del post Soutghate: Carsley CT ad interim

Lee Carsley, CT dell'Under 21 dell'Inghilterra, diventerà il nuovo CT della Nazionale maggiore in attesa che la Federazione faccia una scelta

Il commissario tecnico della Under 21 inglese, Lee Carsley, è in predicato per assumere l'incarico a interim di guidare la nazionale maggiore nelle partite di Nations League contro l'Irlanda e la Finlandia a settembre.