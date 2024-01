In Inghilterra – Sensi-Leicester City? A Maresca non è ancora stato comunicato nulla

"La buona notizia è che se arrivasse la cessione prendere Sensi dovrebbe essere un affare indolore e l'Inter e il calciatore sono contenti che tutto vada in porto, non ci sono altre offerte per il centrocampista. Per Maresca l'ideale sarebbero due centrocampisti ma è consapevole che sarà difficile ne arrivino due vista la fatica per arrivare ad uno", c0ncludono in Inghilterra.