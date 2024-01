Frattesi titolare in Serie A quattro mesi dopo. “A Firenze può cambiare il suo futuro”

Anche in virtù della squalifica di Barella, a Firenze Davide Frattesi tornerà tra i titolari dopo quattro mesi. L'ex centrocampista del Sassuolo, infatti, è partito dal 1' in campionato solo ad Empoli, 126 giorni fa, salvo poi dimostrare di poter essere un fattore anche e soprattutto a gara in corso.

"A dare speranza a Frattesi sono esempi del passato recente interista: Calhanoglu diventato uno dei migliori registi al mondo dopo l'esperimento di Inzaghi per colmare l'assenza di Brozovic, o Bisseck che sfrutta al massimo il vuoto lasciato da Pavard e ora è uno da tenere in considerazione. L'ex Sassuolo dovrà ancora lottare per ottenere minuti con continuità, il terzetto titolare di centrocampo è difficile da scalfire. Ma le chance non mancheranno: sta per tornare la Champions League (il 20 febbraio a San Siro ci sarà l'andata degli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid) e la settimana successiva è in programma il recupero contro l'Atalanta. Tanti impegni, Inzaghi avrà bisogno di tutti", sottolinea La Gazzetta dello Sport che ricorda, poi, i gol dalla panchina contro Milan, Verona e Lazio in Supercoppa, oltre a quello, da titolare, col Benfica in Champions League.