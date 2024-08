C'è grande entusiasmo ed euforia in casa Udinese per il ritorno, dopo 13 anni, di Alexis Sanchez . Il cileno ha detto addio all'Inter al termine della scadenza di contratto che lo legava ai nerazzurri fino al 30 giugno 2024.

Sanchez è stato presentato qualche giorno fa anche in centro ad Udine ma pure in conferenza stampa. Gökhan Inler, ex centrocampista dell'Udinese e attuale responsabile dell’area tecnica, ha accolto così l'ex nerazzurro: