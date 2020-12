Capuano: “Vaffa all’arbitro, Insigne ne esce meglio di chi pretende di farlo perché…”

Lorenzo Insigne è stato espulso nella gara contro l’Inter per un insulto all’arbitro. Gattuso, alla fine della partita, aveva difeso il suo giocatore sottolineando che solo in Italia si espelle un giocatore dal campo per un ‘vai a cag…’ al direttore di gara.

Il giornalista Giovanni Capuano entra nella polemica e non è dalla parte dell’allenatore del Napoli. Su Twitter ha scritto: “Alla fine Insigne, che ha chiesto scusa, mi pare che sia quello uscito meglio dalla storia dell’insulto a Massa. Dalla storia della pretesa libertà di mandare affanc*** gli arbitri perché, dice Gattuso, in Inghilterra fanno così”.