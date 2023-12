Insigne: “Scudetto? Non vedo una favorita al 100%, spero rivinca il Napoli. Mazzarri…”

"Chi vincerà il campionato? Io posso essere pure di parte, so che è difficile perché ci sono tanti punti di distacco dalla vetta, ma spero con tutto il cuore il Napoli. Al momento non vedo una favorita al 100%. Io spero che il Napoli torni essere quello dell’anno scorso e possa risalire la classifica"

Su Mazzarri

"Non è come l’anno scorso, ma questi momenti ci possono stare. Ho visto a spazzi il Napoli di Spalletti e spero che Mazzarri possa fare un grande lavoro, soprattutto mentale, perché ora i ragazzi ne hanno bisogno. Il mister ha tanta esperienza alle spalle, poi in questo periodo in cui è stato fermo sicuramente avrà avuto modo di studiare. La cosa importante è che lui conosce già l’ambiente di Napoli, la società e i tifosi, questo alla lunga sicuramente sarà un vantaggio