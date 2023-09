Lega Serie A, su Instagram 10mln di follower. “Realizzato contenuto speciale sul derby”

Sul profilo Instagram della Lega Serie A ci sono immagini, curiosità, highlights, ricorrenze e statistiche legati alla Serie A TIM, alla Coppa Italia Frecciarossa, alla EA SPORTS Supercup, alle Competizioni Primavera TIM e a tutti i protagonisti. Oltre a questo verranno realizzati un sempre maggior numero di contenuti e storie oltre a quello che accade in campo possa raccontare ad esempio anche il mondo dei tifosi e le città.

