Inter, le alternative in chiaroscuro: Arnautovic fatica, Sanchez ha dimostrato che…

Notizie contrastanti, quelle arrivate dai 'co-titolari' dell'Inter dopo la partita di San Sebastian contro la Real Sociedad in Champions League. Come scrive il Corriere della Sera, chi ha faticato è stato sicuramente Marko Arnautovic, apparso legnoso e poco reattivo.

"In attacco, Arnautovic ha collezionato due presenze in Champions con il Werder 13 anni fa e mercoledì ha faticato a tenere un pallone, legnoso e poco reattivo, nonostante 82’ (più 77 con il Bologna in Coppa) li avesse già giocati. In difesa Pavard — al debutto assoluto — non ha brillato, pur tenendo duro, mentre Carlos Augusto (88’ prima di mercoledì) è sembrato quello più affidabile. Sanchez ha dimostrato che può tornare molto utile. Cuadrado sta recuperando dall’infiammazione al tendine, mentre Klaassen, da considerare un cambio come mezzala e il difensore Bisseck, devono ancora debuttare".