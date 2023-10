Insulti razzisti all’ex Torino Gomis: “Fiero di essere nero italiano. Gli imbecilli…”

"Io sono fiero di esser nero italiano e di Cuneo" e "lotterò sempre" contro le "discriminazioni" e per non "farle passare per una cosa normale". Vedere un signore insultare per il colore della pelle un calciatore è una vergogna!!!". Così sui social l'ex portiere del Torino Lys Gomis, calciatore senegalese con cittadinanza italiana, dopo essere stato preso di mira dagli spalti, con insulti razzisti, in occasione della partita di serie D Pdhae-Vogherese, finita 2-2.