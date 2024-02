"Il primo dato, quello chiave per centrare il bersaglio grande, è legato ai punti. Sono 57 dopo 22 giornate, di fatto ne sono stati sprecati soltanto 9 per colpa del blitz a San Siro del Sassuolo e dei pareggi con Bologna, Juve e Genoa. Nella sua storia, l’Inter ci era riuscita soltanto con Mancini, nel 2006-07. In quella stagione arrivò a quota 60, ma era il dopo Calciopoli, la Juve si trovava in Serie B, con Milan, Lazio e Fiorentina penalizzate. L’unica capace di opporre una minima resistenza ai nerazzurri in quel campionato fu la Roma di Spalletti", scrive La Gazzetta dello Sport.