In un pomeriggio vibrante, pieno di brividi ed emozioni, l'Inter gioca e lotta con tutte le sue forze per conquistare il Tricolore: Walter Zenga prova a blindare con le sue parate la porta nerazzurra, ma il Napoli passa in vantaggio con Careca al 36'.

La festa sembra più lontana, l'obiettivo più difficile: all'intervallo Trapattoni manda in campo Alessandro Bianchi al posto di Baresi per cercare la rimonta. Nicola Berti suona la carica, come sempre inarrestabile ed elettrizzante: il gol del pareggio è suo, con un gran tiro deviato da Fusi.

Il traguardo si avvicina, ma non è ancora raggiunto: per il trionfo nerazzurro bisogna correre fino al 38' della ripresa. La cannonata su punizione di Lothar Matthäus, quel suo destro immortale, consegna lo Scudetto numero 13 all'Inter con quattro giornate d'anticipo e dà il via alla festa nerazzurra a San Siro. Il record dei 58 punti sarebbe arrivato all'ultima giornata col successo sulla Fiorentina.

Uno dei più grandi successi della storia dell'Inter: 35 anni fa le emozioni e la felicità travolsero tutti i tifosi interisti a San Siro, a Milano e nel mondo intero, esattamente come successo nella stagione appena conclusa.

