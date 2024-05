Altra roba: quale giocatore con lui è migliorato tanto? Acerbi è sempre quello, Pavard non doveva scoprirlo lui, Bastoni era già buon con Conte. Dimarco non l'ha lanciato lui, ma Juric a Verona. L'idea Calhanoglu regista noi lo dicemmo quando era al Milan: Mkhitaryan non va scoperto, Barella è sempre quello. Thuram mi ha sorpreso, diamo il merito a lui. Io non vedo quest'evoluzione che la gente vede: per me non è in crescita. Lui non ha vinto uno scudetto, ne ha persi due. Con l'Atletico l'abbiamo visto: vanno in vantaggio e gioca a non prendere gol, vai fuori meritatamente. Non ha evoluzione in positivo: l'anno prossimo la squadra sarà ancora più forte. Se lui vincerà altri scudetti, il problema sarà sempre che ne ha persi due contro squadre molto inferiori: Pioli ha fatto un lavoro stratosferico e viene massacrato, Spalletti fa un altro sport. Io lo cambierei anche adesso: io voglio vedere la mia squadra dominare in Italia e in Europa, deve essere spettacolare e vincere, fare un calcio moderno. A me non piace Inzaghi come gioca. In Italia ha dominato? Ma con 20 giocatori così, cosa fai? Hai già fatto un disastro nei primi due anni".