Il Club nerazzurro continua a consolidare ulteriormente la propria brand awareness sul territorio e ad allargare la fanbase nerazzurra in loco anche grazie alla presenza e alle prestazioni di Hakan Calhanoglu, vero e proprio esempio per i giovani calciatori turchi.

