GdS – Inter, Acerbi è il primo colpo: riscatto dalla Lazio senza sconti

In attesa di nuovi arrivi, l'Inter batte comunque un colpo. Al di là del rinnovo di contratto di Stefan De Vrij, ormai concluso nella giornata di ieri e raccontato anche da Fcinter1908.it, la visita di Federico Pastorello in sede nerazzurra aveva anche un altro scopo. E lo sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: