TS – Inter, Acerbi salta la trasferta di Cagliari. Recuperato Darmian, in attacco…

Vigilia di campionato per l'Inter, che domani sera affronta il Cagliari. Tuttosport fa il punto sulle possibili scelte di formazione: "Simone Inzaghi, nell'allenamento mattutino di ieri, ha potuto contare su tutti i calciatori della sua rosa, ad eccezione di Francesco Acerbi, che ha svolto un personalizzato e che quindi non partirà questo tardo pomeriggio per Cagliari.