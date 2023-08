FCIN1908 / Darmian oggi in gruppo, Acerbi out. Pavard, Inter aspetterà ancora

Il club tedesco temporeggia nell’attesa del sostituto ma i nerazzurri premono per avere il giocatore per il quale l’accordo è già stato definito. Secondo quanto appreso da FCINTER1908, l’Inter ha probabilmente deciso una data limite e si concede ancora un po’ di tempo nella speranza del lieto fine. Non dovesse andare in porto si farà una soluzione alternativa. Al momento però la speranza che l’operazione si chiuda in maniera positiva per i nerazzurri non è ancora tramontata.