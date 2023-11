Inter, Inzaghi si affida a Lautaro: numeri fin qui flop con la Juve, può essere la sua notte

Per sbancare l'Allianz Stadium e allungare in testa alla classifica, l'Inter e Simone Inzaghi si affidano a lui, Lautaro Martinez

Per sbancare l'Allianz Stadium e allungare in testa alla classifica, l'Inter e Simone Inzaghi si affidano a lui, Lautaro Martinez, leader indiscusso dei nerazzurri e capocannoniere del campionato. Sarà l'occasione, per il Toro, per migliorare uno score contro la Juventus fin qui piuttosto deficitario. E' la notte che può decidere una porzione di scudetto e un campione come lui non può mancare: