Inter, per l’allenamento della vigilia aggregato anche il Primavera Cocchi

C'era anche un giovanissimo ad Appiano Gentile per l'allenamento della vigilia dell'Inter in vista del match di Champions League contro la Real Sociedad. Si tratta di Matteo Cocchi , terzino sinistro classe 2007, punto di forza della Primavera nerazzurra nonostante giochi da sotto età.

Arrivato a Milano nell'estate del 2021, proveniente dal Bologna, Cocchi è uno dei giovani più interessanti e promettenti del settore giovanile dell'Inter: piede educato, corsa ed efficacia in entrambe le fasi di gioco, sia in nerazzurro che in Nazionale è abituato a giocare contro avversari più grandi. Sotto contratto fino al 30 giugno 2025, è già stato chiamato in più occasioni per allenarsi con la Prima Squadra.