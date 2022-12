Cocchi, terzino sinistro goleador: sotto età con l’Inter e la Nazionale, che numeri!

Si chiude con una goleada il 2022 dell'Inter U17: i ragazzi di Tiziano Polenghi travolgono il Venezia con un perentorio 8-0 e consolidano ulteriormente il primo posto nel girone B. Per i nerazzurri un rendimento fin qui straordinario: 12 vittorie, un pareggio e una sconfitta in 14 partite, ben 54 gol fatti e solo 14 incassati.

Numeri da macchina pressochè perfetta, dove tutti i ragazzi stanno riuscendo a dimostrare il loro valore. Tra questi spicca anche un elemento che, per questioni anagrafiche, non dovrebbe nemmeno giocare in questa squadra composta da calciatori nati nel 2006: parliamo di Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007. Prelevato nell'estate del 2021 dal Bologna, gioca da sotto età sia con l'Inter che con la Nazionale, e i suoi numeri stagionali sono impressionanti.