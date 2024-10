Sky – Inter, + aggressione – intensità. I numeri che spiegano il calo in difesa

Da Skysport arrivano i numeri su come è cambiata l'Inter rispetto alla passata stagione. Due dati sono considerati esemplificativi: da un lato l'aggressività dei nerazzurri o meglio -come spiegato da Caressa al Club - è il modulo di pressione. Dal 14esimo posto per efficacia nel pressing la squadra di Inzaghi è passata al quinto posto di quest'anno. Nell'intensità di riaggressione nella classifica nazionale è passata dal quinto posto al terzo di questa stagione. Nell'efficacia di riaggressione è rimasta stabile al secondo posto. Sull'altezza degli eventi difensivi, dove va a prendersi la palla, è passata dal sesto posto al quarto.