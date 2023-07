Ts – Inter-Al-Nassr, Cuadrado ‘spaventa’ Dumfries. Bene Stankovic. Un solo bocciato

Sono sette i giocatori dell'Inter promossi da Tuttosport. I nerazzurri, impegnati nella prima amichevole in Giappone contro l'Al-Nassr, hanno offerto molti spunti interessanti, soprattutto Davide Frattesi. Voto 7 per il centrocampista: "Corsa, inserimento e gol. Alla prima da titolare con la maglia dell’Inter mostra già tutte quelle qualità per cui è stato ingaggiato. Anche la condizione fisica sembra già da pollice in su. Una prestazione convincente dell’ex centrocampista del Sassuolo".